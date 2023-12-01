غالانت: "حماس" تفهم لغة القوة فقط وسنواصل الحرب حتى القضاء عليها

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أننا "سنواصل توجيه الضربات لحماس حتى تحقيق أهداف الحرب"، معتبراً أن "حماس تفهم لغة القوة فقط وسنواصل الحرب حتى القضاء عليها وعلى قدراتها وإعادة المخطتفين".
وفي اليوم الـ56 من الحرب على قطاع غزة، استأنفت إسرائيل عدوانها بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى مقتل نحو 100 وإصابة عشرات خلال بضع ساعات.
وشهدت الساعات الأخيرة عملية تبادل الأسرى السابعة خلال الهدنة بإفراج إسرائيل عن 30 فلسطينيا من بينهم 8 نساء من فلسطينيي 48 وكذلك 22 طفلا، وذلك بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية سراح 8 إسرائيليين.
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