زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "منذ السّاعة السّابعة صباحًا، هاجم سلاح الجو بالتّعاون مع فرق الجيش المقاتلة في قطاع غزة، أكثر من 200 هدف في قطاع غزة".
وأدّعى، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "طائرات سلاح الجوّ أغارت على أهداف إرهابيّة في شمال وجنوب قطاع غزة، في الزيتون وخان يونس ورفح"، مشيرًا إلى أنّ "القوّات دمّرت مناطق ملغّمة بعبوات ناسفة، فتحات أنفاق، مواقع إطلاق قذائف صاروخيّة، ومقرّات قيادة عسكريّة استخدمتها حركة "حماس" لمتابعة القتال". وأفاد بأنّه "تمّ أيضًا القضاء على مجموعات مخرّبين تحصّنوا داخل مبان مدنيّة، وشكّلوا خطرًا فوريًّا على القوّات".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في قطاع غزة ودمرنا مواقع إطلاق قذائف ومقرات لـ"حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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