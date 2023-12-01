أدرعي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في قطاع غزة ودمرنا مواقع إطلاق قذائف ومقرات لـ"حماس"

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "منذ السّاعة السّابعة صباحًا، هاجم سلاح الجو بالتّعاون مع فرق الجيش المقاتلة في ​قطاع غزة​، أكثر من 200 هدف في قطاع غزة".

وأدّعى، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "طائرات سلاح الجوّ أغارت على أهداف إرهابيّة في شمال وجنوب قطاع غزة، في الزيتون و​خان يونس​ و​رفح​"، مشيرًا إلى أنّ "القوّات دمّرت مناطق ملغّمة بعبوات ناسفة، فتحات أنفاق، مواقع إطلاق قذائف صاروخيّة، ومقرّات قيادة عسكريّة استخدمتها حركة "حماس" لمتابعة القتال". وأفاد بأنّه "تمّ أيضًا القضاء على مجموعات مخرّبين تحصّنوا داخل مبان مدنيّة، وشكّلوا خطرًا فوريًّا على القوّات".