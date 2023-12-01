بلينكن: تركيز واشنطن لا يزال منصباً على إطلاق الرهائن رغم انتهاء الهدنة في غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن "تركيز واشنطن لا يزال منصباً على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، رغم انتهاء مفاعيل الهدنة واستئناف القتال بين إسرائيل وحماس".
ولفت بلينكن، بعد لقائه عددا من نظرائه العرب في دبي على هامش مؤتمر المناخ (كوب28)، الى أننا "مصممين على بذل كل ما في وسعنا لإعادة الجميع إلى عائلاتهم، بما في ذلك مواصلة العملية التي استمرت سبعة أيام"، مضيفًا أن "العمل مستمر "على مدار الساعة تقريبًا".
والتقى بلينكن خلال زيارته إلى دبي، وزراء خارجية الإمارات ومصر والأردن وقطر والبحرين إضافة إلى ممثل عن السلطة الفلسطينية.
وانتهت الهدنة في قطاع غزة صباح الجمعة واستأنف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية وقصفه المدفعي فيما عاودت حركة "حماس" إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب.
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