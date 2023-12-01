الديوان الأميري الكويتي: الوضع الصحي لأمير البلاد ما زال مستقرًا

أعلن وزير شؤون الدّيوان الأميري الكويتي محمد العبدالله المبارك الصباح، أنّ "الوضع الصحي لأمير البلاد الشّيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح​ حفظه ما زال مستقرًّا"، وأهاب بالجميع "ضرورة تحرّي الدّقّة في تناقل المعلومات المتعلّقة بصحّة أمير البلاد، من مصادرها الرّسميّة".

وكان قد أشار الوزير في 29 تشرين الثّاني الماضي، إلى أنّ "أمير البلاد دخل المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحيّة طارئة، لتلقّي العلاج اللّازم وإجراء فحوصات طبيّة، والحالة الصحيّة له مستقرّة".

يُذكر أنّ الكويت كانت قد نفت في آب الماضي، تعرّض أمير البلاد لعارض صحيّ طارئ، عقب تناقل خبر بهذا الشّأن على مواقع التّواصل الاجتماعي.