عثمان شارك في الدورة الـ91 للجمعية العامة للإنتربول في فيينا

شارك المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​ -رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول في بيروت- على رأس وفد، في أعمال الدّورة الـ91 للجمعيّة العامّة للإنتربول (INTERPOL)، الّتي عُقدت في العاصمة النّمساويّة ​فيينا​، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المنظّمة؛ وقد اتّخذت قرارات لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأمن العالمي.

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