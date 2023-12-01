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عثمان شارك في الدورة الـ91 للجمعية العامة للإنتربول في فيينا

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شارك المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​ -رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول في بيروت- على رأس وفد، في أعمال الدّورة الـ91 للجمعيّة العامّة للإنتربول (INTERPOL)، الّتي عُقدت في العاصمة النّمساويّة ​فيينا​، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المنظّمة؛ وقد اتّخذت قرارات لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأمن العالمي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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