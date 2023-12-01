حجار: سيتمّ تأليف لجنة لدراسة كيفيّة صرف الهبة الصينية المخصّصة لدعم النازحين اللبنانيين

إستقبل وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار وفداً من حركة أمل وحزب الله ضمّ كلّ من مسؤول الخدمات المركزي في حركة أمل مفيد خليل، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليس ومسؤول ملف العمل البلدي في حزب الله محمد بشير.

وعرض حجّار الخدمات والمساعدات التي تقدّمها الوزارة على كافة الأراضي اللبنانية، وتحديداً في الجنوب لدعم اللبنانيين النازحين من قراهم نتيجة العدوان الإسرائيلي.

كما تطرّق حجّار لموضوع الهبة الصينيّة المخصّصة لدعم النازحين اللبنانيين، حيث أكّد حجّار أنه "سيتمّ تأليف لجنة لدراسة كيفيّة صرف هذه الهبة، على أن يتمّ التنسيق مع لجنة الطوارىء الحكوميّة والمحافظين والقائمقامين وإتحادات البلديات في الجنوب".