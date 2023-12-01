حبشي: هناك فرق بين الفلسطينيين و"حماس" وطريق القدس لا تمر في جونية

أكد النائب أنطوان حبشي، في بيان، أن "هناك فرق بين الفلسطينيين وحماس، فالشعب الفلسطيني يدفع ثمن الحرب في غزة، وعلى المجتمع الدولي الضغط باتجاه حل الدولتين، وإنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته، وحماية الشعب اللبناني من هذه المغامرة".

وشدد حبشي، على أنني "يجب أن أتضامن بالكامل مع الشعب الفلسطيني، لكن واجبي حماية المواطن اللبناني ممن يتخذ قرارات بالنيابة عنه وعن الحكومة"، مشيراً إلى أن "طريق القدس لا تمر في جونية، لكن كل لبنان يريد للقضية الفلسطينية أن تنتصر".

وسأل "كيف ستقوم الدولة، في ظل وجود من يمنع ذلك على مختلف الأصعدة ويملك القوة خارجها؟"، مؤكداً على أننا "نريد أن نعيش مع كل لبناني آخر بسلام مع حفظ الحقوق، فلنتّفق على حماية بعضنا ولبنان".

وأضاف "ندفع الضرائب ليكون هناك جيش يحمينا، وإذا لم تكن هناك قوة عسكرية فنحن نعرف كيف نحمي أنفسنا"، مؤكدا أن "لبنان بلد عبور، وليس بلد هجرة، وهذه مسؤولية الدولة”.

وأكد أن "القوات مع التمديد لقائد الجيش"، موضحا أن "الجيش ليس مثل أي مؤسسة أخرى في البلد، ونحن في حال حرب وطوارئ، فلا يمكننا تغيير قائد الجيش للمحافظة على الاستمرارية".​