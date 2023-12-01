كلاوس بحثت مع حاصباني وقيومجيان وسعد بآخر التطورات وشؤون اللاجئين الفلسطينيين

زارت مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، مقرّ جهاز العلاقات الخارجيّة في "حزب القوات اللبنانية" في الأشرفية، والتقت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السّابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز مارك سعد.
وأشارت دائرة الإعلام في "القوّات"، في بيان، إلى أنّ "المجتمعين تباحثوا بالتّطوّرات المحليّة والإقليميّة، لا سيّما شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وشدّدوا على ضرورة حماية لبنان والمقيمين على أراضيه في هذه اللّحظة الحرجة".
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