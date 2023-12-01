كلاوس بحثت مع حاصباني وقيومجيان وسعد بآخر التطورات وشؤون اللاجئين الفلسطينيين

زارت مديرة شؤون "​الأونروا​" في ​لبنان​ دوروثي كلاوس، مقرّ جهاز العلاقات الخارجيّة في "​حزب القوات اللبنانية​" في الأشرفية، والتقت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غسان حاصباني​، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السّابق ​ريشار قيومجيان​، والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

وأشارت دائرة الإعلام في "القوّات"، في بيان، إلى أنّ "المجتمعين تباحثوا بالتّطوّرات المحليّة والإقليميّة، لا سيّما شؤون ​اللاجئين الفلسطينيين​، وشدّدوا على ضرورة حماية لبنان والمقيمين على أراضيه في هذه اللّحظة الحرجة".