شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإنجليزية توقف 46 شخصا بسبب الشغب الكروي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الإنجليزية توقيف 46 شخصا عقب اشتباكات خارج ملعب نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وجاء هذا قبل مباراته في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في مواجهة ليجيا وارسو البولندي الليلة الماضية.

احتجاز 46 شخصًا بعد أعمال العنف

وأصيب أربعة من ضباط الشرطة بجروح، ووقعت أعمال الشغب قبل انطلاق المباراة في ملعب فيلا بارك.

ومنعت الشرطة الجمهور الزائر من دخول الملعب، لتبقى المدرجات المخصصة للضيوف خالية.

وانتهت المباراة بفوز صاحب الأرض 2-1.

أعمال عنف استمرت على مدار 90 دقيقة

وذكرت شرطة وست ميدلاندز: "حاليا نحتجز 46 شخصًا بعد أعمال العنف التي وقعت الليلة الماضية خارج ملعب فيلا بارك والتي كان جمهور الفريق الزائر طرفا فيها.

وواجه الضباط أعمال عنف استمرت على مدار 90 دقيقة وأصيب أربعة ضباط خلالها".

ويقول ليجيا وارسو، إن أستون فيلا منح جمهوره عددًا أقل من التذاكر التي تنص عليها لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).