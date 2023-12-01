شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدراسة في 15 مدرسة هندية بعد تهديدات بوجود قنابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهند إلغاء الدراسة في 15 مدرسة بمدينة بنجالورو بالهند، اليوم الجمعة، بعد رسائل بريد إلكتروني تهدد بوجود قنابل.

وأخلت المباني في حين بدأت الشرطة وفرق المفرقعات في جهود البحث.

رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني في الهند

وتعد مدينة بنجالورو مركزا للتكنولوجيا ومعروفة أيضا باسم "وادي السيليكون في الهند"، إذ يوجد بها شركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وجوجل التابعة لألفابت.

وقال بي. داياناندا، كبير ضباط الشرطة في المدينة، إنه على ما يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني هذه كاذبة.

وأوضح داياناندا: "في العام الماضي أُرسلت رسائل بريد إلكتروني كاذبة مماثلة، وعلى ما يبدو أن (الرسائل الجديدة) هذه كاذبة أيضا".

ست مدارس تلقت تهديدات عام 2022

وأضاف أن بنجالورو لم تصل إلى حد إغلاق جميع المدارس، مردفًا "أرسلنا فرق مكافحة الأعمال التخريبية إلى جميع المدارس".

وتلقت ست مدارس في بنجالورو تهديدات مشابهة في أبريل، عام 2022.