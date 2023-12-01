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الخارجية الفلسطينية تدين استئناف العدوان على قطاع غزة وتطالب بتدخل دولي عاجل لوقفه

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ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين وهدم المنازل فوق رؤوسهم.

 

وحذرت الوزارة، في بيان اليوم، من استمرار هذا العدوان الدوري على حياة المواطنين الفلسطينيين وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال على سكان القطاع، خاصة وأن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف ولا مكان آخر أمامهم يلجؤون إليه في ظل انعدام وشح توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

 

وأكدت أن قصف الاحتلال المتواصل يطال المدنيين الفلسطينيين وينتهك القانون الدولي وقواعده في حماية المدنيين، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان فوراً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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