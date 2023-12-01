البرلمان العربي يستنكر استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استنكر البرلمان العربي، استئناف إسرائيل، عدوانها الغاشم على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل، في مشهد يؤكد مجددا استخفاف سلطة الاحتلال الإسرائيلي بقواعد القانون الدولي، ويجسد عجز المجتمع الدولي في القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار.

وحذر البرلمان العربي- في بيان، اليوم الجمعة- من أن استمرار هذا العدوان، من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال، خاصة وأن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف في ظل عدم توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان، والعودة إلى الهدنة، والتي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.