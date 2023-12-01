شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية لحقوق الإنسان": لم نرصد خروقات فى أول أيام انتخابات الرئاسة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تتابع انتخابات المصريين في الخارج "الانتخابات الرئاسية 2024" من خلال غرفة عمليات مركزية وعدد من اللجان في دول مختلفة حول العالم.

وأضاف محمد عبد النعيم في تصريحات له، أن المنظمة رصدت إقبال كثيف من قبل الناخبيين المصريين على لجان التصويت في فرنسا و سويسرا وبريطانيا وهولندا وألمانيا، مؤكدا أن الإقبال الكثيف من المصريين في الخارج على الانتخابات يؤكد إصرارهم وعزيمتهم على دعم القيادة السياسية ويعكس تمسكهم بمقدرات وطنهم.

ولفت محمد عبد النعيم الى أن العملية الانتخابية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وأنه لم يتم رصد أي خروقات في سير العملية الانتخابية، موضحا أن السفارات قامت بتوفير كل السبل لتسهيل التصويت ووسائل الراحة للمواطنيين.