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شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين فى الخارج على مدار الـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وتتابع غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
أعضاء التنسيقية فى غرفة العمليات
غرفة العمليات الاعلامية بالتنسيقية
غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب
جانب من غرفة العمليات
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