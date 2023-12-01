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غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين فى الخارج على مدار الـ 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفتا العمليات المركزية والإعلامية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرارهما في الانعقاد على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر بالتوقيت المحلي لكل دولة وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر الجاري، حتى انتهاء التصويت في آخر دولة.

 

وتتابع غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

 

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أعضاء التنسيقية فى غرفة العمليات

 

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غرفة العمليات الاعلامية بالتنسيقية

 

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غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب

 

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جانب من غرفة العمليات

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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