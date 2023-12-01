"رويترز" عن مستشار نتانياهو: هناك خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف، أن "هناك خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة"، لافتاً الى أن "الخطة مكونة من 3 مستويات وهي تختص بمرحلة ما بعد حماس".

وأوضح ريغيف، أن "مستويات الخطة تشمل تدمير حماس ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف".