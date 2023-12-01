نقلت وكالة "رويترز" عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف، أن "هناك خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة"، لافتاً الى أن "الخطة مكونة من 3 مستويات وهي تختص بمرحلة ما بعد حماس".
وأوضح ريغيف، أن "مستويات الخطة تشمل تدمير حماس ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مستشار نتانياهو: هناك خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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