أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية بريطانيا سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بغزة، و أكد التزام قطر وشركائها في الوساطة باستمرار الجهود للعودة للتهدئة".
ولفتت الخارجية، الى أن "بن عبد الرحمن شدد على أن استمرار القصف على غزة يعقد جهود الوساطة، وأعرب عن موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد التزام قطر وشركائها في الوساطة باستمرار الجهود للعودة للتهدئة بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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