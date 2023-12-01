الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد التزام قطر وشركائها في الوساطة باستمرار الجهود للعودة للتهدئة بغزة

أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية بريطانيا سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بغزة، و أكد التزام قطر وشركائها في الوساطة باستمرار الجهود للعودة للتهدئة".

ولفتت الخارجية، الى أن "بن عبد الرحمن شدد على أن استمرار القصف على غزة يعقد جهود الوساطة، وأعرب عن موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين".