"كتائب القسام": قصف تل أبيب مجددًا ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا قصفنا ​تل أبيب​ مجدّدًا، ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين". وكانت قد أعلنت في وقت سابق، "أنّنا قصفنا أسدود المحتلّة برشقة صاروخيّة، ردًّا على استهداف المدنيّين، واستهدفنا تجمّعات القوّات الإسرائيليّة في شمال وجنوب مدينة غزة، بعشرات قذائف الهاون من العيار الثّقيل"، مشيرةً إلى أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف قوّة صهيونيّة راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون، بأربع قذائف مضادّة للأفراد والتّحصينات".

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