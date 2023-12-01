الخارجية الفلسطينية دانت استئناف الحرب على غزة: لتدخل دولي وأميركي عاجل لوقفها فورًا

أعربت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، عن إدانتها بأشدّ العبارات "استئناف حرب الاحتلال على شعبنا في ​قطاع غزة​، واستمرار استهداف المدنيّين الفلسطينيّين وهدم المنازل فوق رؤوسهم".

وحذّرت في بيان، من "استمرار هذا العدوان الدّوري على حياة المواطنين الفلسطينيّين، وتعميق الكارثة الإنسانيّة في قطاع غزة، وجريمة النّزوح القسري الّتي تفرضها قوّات الاحتلال على أبناء شعبنا، خاصّةً وأنّ أكثر من مليونَي فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف، ولا مكان آخر أمامهم يلجؤون إليه؛ في ظلّ انعدام وشحّ توفّر احتياجاتهم الإنسانيّة الأساسيّة".

وأكّدت الوزارة أنّ "قصف الاحتلال المتواصل يطال المدنيّين الفلسطينيّين، ولا زال غير ملتزم وينتهك ​القانون الدولي​ وقواعده في حماية المدنيّين"، مطالبةً بـ"تدخّل دولي وأميركي عاجل لوقف الحرب فورًا".