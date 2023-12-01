منظمة التعاون الإسلامي دانت استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة: جريمة حرب تستحق العقاب

أعربت "​منظمة التعاون الإسلامي​"، عن إدانتها بشدّة "استئناف الاحتلال ال​إسرائيل​ي عدوانه العسكري الغاشم على ​قطاع غزة​"، معتبرةً أنّ ذلك "يجسّد جريمة حرب متواصلة تستحقّ المساءلة والعقاب".

وطالبت في بيان، ​المجتمع الدولي​ وخصوصًا ​مجلس الأمن الدولي​، بـ"تحمّل مسؤوليّاته تجاه فرض وقف إطلاق نار، يضع حدًّا لهذه الجرائم الإسرائيليّة المتواصلة، الّتي أدّت إلى سقوط عشرات آلاف الشّهداء والجرحى أغلبيّتهم من النّساء والأطفال؛ في انتهاك صارخ للقانون الدّولي الإنساني".

وشدّدت المنظّمة على "ضرورة إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، وضمان احترام إسرائيل، قوّة الإحتلال، مسؤوليّاتها بموجب ​القانون الدولي​ والقانون الدّولي الإنساني".