أعربت ​وزارة الخارجية العمانية​، عن استنكارها الشّديد "لاستئناف قوّات الاحتلال ال​إسرائيل​ي عدوانها على ​قطاع غزة​"، وشجبت "السّياسة الإباديّة الّتي تنتهجها إسرائيل ضدّ ​الشعب الفلسطيني​". وشدّدت في بيان، على أنّ "​سلطنة عمان​ تواصل مناشدتها ​المجتمع الدولي​ للوقوف أمام مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة، لوقف إطلاق النّار، وحماية الشعب الفلسطيني، وتوفير احتياجاته الإنسانيّة، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدّولي الإنساني، واستهتارها بقرارات الشّرعيّة الدّوليّة الدّاعية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة والعربيّة، وانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967؛ وذلك تحقيقًا للعدالة والسّلام الشّامل والدّائم".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية عمان استنكرت استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة: لوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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