البيت الأبيض: على "حماس" تقديم لائحة بالرهائن الذين يمكن مبادلتهم من أجل استمرار تدفق المساعدات

كشف البيت الأبيض، أننا "نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر بشأن الجهود المبذولة لاستعادة الهدنة الإنسانية في غزة، ونحمل حركة حماس مسؤولية انتهاء الهدنة في غزة". ولفت البيت الأبيض، الى أننا "نريد رؤية إطلاق المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة"، معتبراً أنه "يجب على حماس تقديم لائحة بالرهائن الذين يمكن مبادلتهم من أجل استمرار تدفق المساعدات".

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