الراجل ده مجنون ولا إيه .. لواء سابق بالجيش المصري يذكر برد السادات على بيجن

الشارقة - اميمة ياسر - قال مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق في مصر اللواء صفوت الديب، إن "مخطط تهجير أهالي غزة لسيناء ليس جديدا، لكن إسرائيل استغلت حرب 7 أكتوبر للإسراع في تنفيذ هذا المخطط".

وأضاف الدكتور صفوت الديب خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: "مناحم بيجن اقترح على الرئيس السادات قديما الحصول على الضفة الغربية وغزة، مقابل منح شرط صغير للفلسطينيين على حدود لبنان، وكان رد الرئيس السادات عليه حينها –الراجل ده مجنون ولا إيه-"، مردفا "حقوق الدول لا تمنح، يجب الضغط على إسرائيل وأمريكا لإعادة الأراضي الفلسطينية أو جزء منها".

وأكد مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق اللواء صفوت الديب، أن الدول الأوروبية تنساق خلف السياسة الأمريكية، مشيرا إلى أن أوروبا ضحت بمصالحها مع روسيا لتتماشى مع أمريكا.

وقال إن المخابرات الأمريكية تسيطر على الأحزاب في أمريكا، وهو ما يدل على سيطرة الإدارة الأمريكية على الداخل وأوروبا.

وتابع مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن مصر هي المستهدفة من مخطط التهجير، مؤكدا أن الرئيس السيسي، وقف ضد تلك المخططات وتصدى لها.

وقال إن العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ضمن سلسلة من مخطط تسعى إسرائيل له لتحقيقه، مبينًا أن العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، أوقفت الكثير من المخططات التي كانت تحاك بالمنطقة العربية وليس فلسطين فقط.

وأضاف أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لها العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية على المنطقة، منوهًا أن عملية السابع من أكتوبر استطاعت أن تحدث تغييرا استراتيجيا في جميع الدول.