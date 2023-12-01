بشهادة مصرية .. الإمارات تحقق إنجاز تاريخي

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أن الإمارات تمكنت من تحقيق إنجاز تاريخي بتفعيل صندوق "الخسائر والأضرار".

وأشادت بالدور الفاعل لدولة الإمارات ومصر لدعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ مؤكدة أهمية ملف المناخ لدول العالم أجمع والخروج بتوصيات مهمة ومخرجات واقعية من أجل التنفيذ ليفي بمتطلبات واحتياجات الدول النامية.

وأشارت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن هناك مبادرات مصرية كبيرة وكثيرة في مجال مواجهة التغيير المناخي، ومنها أن مصر هي أول دولة خصصت يوماً للتنوّع البيولوجي للربط بين فكرة الطبيعة والحفاظ عليها، من خلال إطلاق مبادرة "حلول من الطبيعة" قائمة على وضع حلول مبتكرة لحماية الجزر والدول الساحلية من تحديات التغير المناخي لافتة إلى رصد الدول المتقدمة لحزم تمويلية لدعم التكيف للدول الأقل نمواً والدول الجزرية، ودعم الحلول من الطبيعة، بما يحقق طموحات شعوب العالم في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.

وثمنت الجهود الحثيثة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل الانتهاء من الخطوط العريضة للمبادرة العالمية "حلول من الطبيعة" وتخصيص حزم تمويلية ضمن اتفاقية التنوع البيولوجي.

وعرضت ياسمين فؤاد الجهود المصرية خلال فترة رئاستها لمؤتمر تغيّـر المناخ بنسخته السابقة Cop27، مشيرة إلي أن مصر قد وقعت خلال COP27 علي أول حزمة تمويلية بالتعاون مع شركاء التنمية بقيمة تقارب الـ 15 مليار دولار لمشروعات تربط الطاقة والغذاء والمياه، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء المصري، فضلاً عن تحديث خطة المساهمات الوطنية من أجل زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

وأشارت إلى برنامج حافل للجانب المصري من خلال المشاركة في الجلسات والحوارات والأحداث الجانبية، وفق الأيام المحددة والموضوعة للمؤتمر، مع عرض قصص النجاح المصرية في التعامل مع قضية التغيّرات المناخية.