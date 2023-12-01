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القضاء الأمريكي: ترامب ليس محصنا من الدعاوى المدنية

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بغداد - ياسين صفوان - وأكدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة أن "الرؤساء يمكنهم القيام بواجباتهم الرسمية، من دون التعرض للمسؤوليات المدنية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة، فإن الحصانة لا تنطبق عليهم".

وكتب رئيس القضاة سري سرينيفاسان من محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا في رأيه: "الرئيس … لا يقضي كل دقيقة من كل يوم في ممارسة مسؤولياته الرسمية، وعندما يتصرف خارج نطاق مهام منصبه، فإنه لا يستمر في التمتع بالحصانة من المسؤولية عن الأضرار لمجرد أنه رئيس".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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