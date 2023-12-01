انت الان تتابع خبر قطر تكشف عن تعويذة كأس آسيا 2023 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
انت الان تتابع خبر قطر تكشف عن تعويذة كأس آسيا 2023 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم