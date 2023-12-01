قنصل عام مصر بالكويت: مشاركة قوية ومميزة للمرأة والأسرة في الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكي، حرص المرأة المصرية المتواجدة في الكويت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الساعات الأخيرة من اليوم الأول من تصويت المصريين في الكويت بالانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا قويا ومميزا من الأُسر المصرية والسيدات في دولة الكويت.

وقالت قنصل عام مصر بالكويت- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة، إن مشاركة المرأة المصرية وحرصها على تأدية واجبها الوطني هي رسالة واضحة بأهمية أداء الواجب الوطني عبر المشاركة الإيجابية والفعالة من خلال التصويت في الانتخابات التي تحدد مستقبل الوطن.

وأعربت السفيرة هبة زكي عن التطلع إلى أن يستمر الإقبال المتزايد على التصويت الذي نشهده اليوم خلال اليومين القادمين، مؤكدة أن التسهيلات التي تقدمها السفارة تجعل عملية التصويت لا تزيد عن ثلاثة دقائق، ومضيفة أن المصريين يدلون بأصواتهم في أجواء احتفالية.

وانطلقت أعمال التصويت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الكويت المحلي وتستمر حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام. وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.