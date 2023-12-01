المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يزور إسرائيل والضفة الغربية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، أن المدعي العام، كريم خان، توجه إلى إسرائيل "بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات ضحايا هجوم حماس " الذي وقع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المحكمة عبر منصة إكس أن الزيارة "ليست ذات طبيعة تحقيقية"، لكنها "تمثل فرصة مهمة للتعبير عن التعاطف مع جميع الضحايا وبدء حوار".

ومن المقرر أن يزور خان أيضا رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث يلتقي مسؤولين فلسطينيين كبار، وفق المحكمة.

فتحت المحكمة الجنائية الدولية، المنشأة عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع في العالم، تحقيقا في عام 2021 في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، من بينها جرائم محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية.

وأعلن خان أن تفويضه يشمل الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة . لكن فرق المحكمة لم تتمكن من دخول غزة، كما لم يتح لها إجراء تحقيقات في إسرائيل، غير العضو في المحكمة.

واجتمعت عائلات قتلى ورهائن إسرائيليين في هجوم حماس في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر مع المدعي العام في لاهاي حيث مقر المحكمة.

وطلبت خمس دول موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق بشأن "الوضع في دولة فلسطين"، حسب ما أعلن خان موضحا أنه جمع "كمّا كبيرا من المعلومات".

المصدر : وكالات