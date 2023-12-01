الإعصار الأبدي يقترب.. عالم روسي يرسم مسار الكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - على سطح كوكب المشتري، توجد بشكل دائم بقعة حمراء هائلة الحجم، وهي في الواقع ليست بقعة، بل إعصار شاسع ومخيف ومستمر للأبد، فهل يمكن أن يحدث أمر كهذا على كوكبنا بسبب تسارع التغيرات المناخية التي شهدتها الأرض في السنوات الماضية.

يقول عالم المناخ الروسي أليكسي كارنوخوف، الباحث في مركز "بوشينو" للبحوث البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن المناخ على الأرض يتغير بسرعة، ونتيجة لذلك يمكن أن يظهر "إعصار أبدي" على الكوكب.

ونقل موقع "كومسومولسكايا برافدا" أليكسي قوله: "قد يستمر الإعصار طوال العام بشكل دائم مثل (البقعة الحمراء) على كوكب المشتري".

ووصف أليكسي كارنوخوف هذا الإعصار، قائلا: "نفترض أنه قد ينشأ قبالة ساحل الصحراء الكبرى شرق المحيط الأطلنطي، ثم يعبر المحيط، ويضرب سواحل فلوريدا، ثم يعبر نيكاراجوا وينتهى به الأمر في المحيط الهادئ. ثم يهاجم فيتنام وإندونيسيا والهند".

ولم يوضح أليكسي ما إذا كان الإعصار سيواصل دورته ليضرب أفريقيا.

كان العالم جيوفاني كاسيني اكتشف إعصار المريخ الأبدي عام 166، وتبين فيما بعد أن الإعصار الرهيب ثابت في موقعه وأبعاده أكبر بأضعاف من الأرض.