المقاومة تقصف تل أبيب ومدن إسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت سرايا القدس قصف تل أبيب واسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة رداً على مجازر العدو بحق أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرار المعركة "طوفان الأقصى".

ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا تقول إنها لحطام طائرة بدون طيار من نوع سكاي لارك أسقطتها في سماء المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

كان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إننا سوف نواصل توجيه الضربات لحماس حتى تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن حماس تفهم لغة القوة فقط وسنواصل الحرب حتى القضاء عليها وعلى قدراتها وإعادة الأسرى، موضحا أنه تابع عن قرب الهجمات التي يشنها سلاح الجو من مروحية قتالية فوق سماء غزة وكانت النتائج مبهرة.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، تعرض وسط إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من جانب قطاع غزة.

كانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين.

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