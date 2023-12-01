البيت الأبيض: يجب أن تظل غزة أرضا فلسطينية في أي سيناريو مستقبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال البيت الأبيض، إن غزة يجب أن تظل أرضا فلسطينية في أي سيناريو مستقبلي دون أن تديرها حماس.

وتابع البيت الأبيض، في بيان صدر عنه الجمعة: "نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر بشأن الجهود المبذولة لاستعادة الهدنة الإنسانية في غزة، ونحمل حركة حماس مسؤولية انتهاء الهدنة في غزة".

وأشار البيت الأبيض: "نريد رؤية إطلاق المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وعلى حماس تقديم لائحة بالرهائن الذين يمكن مبادلتهم من أجل استمرار تدفق المساعدات".

وأكد البيت الأبيض: "من المرجح أن ينخفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى حد كبير بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس".

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إن إسرائيل تبحث خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة.

وتابعت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الخطة مكونة من 3 مستويات وهي تختص بمرحلة ما بعد حماس".

وأضافت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مستويات الخطة تشمل تدمير حماس ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف، إضافة إلى أنه ليس واضحا عمق المنطقة العازلة وقد تصل إلى كيلو متر واحد أو اثنين أو مئات الأمتار داخل غزة".

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي: "نعارض أي خطة من شأنها تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية".