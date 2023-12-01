شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسند يمامة: لابد من اتخاذ موقف عربى حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إن غزة في قلب كل وفدي، ولم نقبل أن نقتصر بالرفض لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري بل لابد من اتخاذ موقف عربى حاسم، لوقف العدوان على غزة.

وخاطب المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، خلال المؤتمر الانتخابي الرابع بمنطقة المرج، المجتمع الدولي بأن ما يمارس على أرض غزة إبادة جماعية، خاصة بعد أن أعلنت قوات الاحتلال بدم بارد، إنها دمرت قرابة 55% من مباني القطاع، قائلا: "إزاى نسيب غزة للحرب ونسكت.....".