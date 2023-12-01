شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل: المصريون في الخارج قدموا مشهدا حضاريا يليق بعظمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إقبال المصريين بالخارج على مقار السفارات والقنصليات المصرية منذ اللحظات الأولى لبدء عمليات الاقتراع فى أول أيام تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، يعكس مدى حرصهم على ممارسة حقهم الدستورى وتمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل البلاد.

وأضاف عماد خليل في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن حرص المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، يبعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات، وما تمثله من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الهامة، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج قدموا مشهدا حضاريا يليق بعظمة الدولة المصرية في أول أيام التصويت.

ولفت عماد خليل إلى أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انعقاد دائم على مدار 24 ساعة لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا تطبيق كافة المعايير والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون أي مخالفات انتخابية.