شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: مشاركة المصريين بالخارج تشكل مشهدا حضاريا يليق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انطلقت اليوم، مشيرا إلى أننا أمام مشهد مشرف يليق بمصر، وانعاس لإدراك وحرص أبناء مصر بالخارج على ممارسة حقوقهم الدستورية، ومشاركتهم في صنع القرار السياسي وتقرير مصيرهم.

وأضاف "صقر" في تصريحات له، أن الدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات كانا حريصين على إزالة أي عقبات أمام عملية تصويت المصريين بالخارج، وهناك تواصل ومتابعة مستمرة مع السفارات والقنصليات التي يتم فيها التصويت، لافتا إلى أن هذا المشهد يتكامل مع الحماس الذي لمسه من جانب الجاليات المصرية أثناء مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

ولفت رئيس حزب الاتحاد إلى أنه كان على يقين من أن الجاليات المصرية بالخارج سيشكلون مظهرا حضاريا يليق بمصر وبتاريخها، ويعكس ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة المشاركة الإيجابية من جانب المصريين بالخارج في الاستحقاق الدستوري والواجب الوطني، وعدم الالتفات إلى المواقف سلبية البعض ممن يعتقدون أن صوتهم غير مؤثر، فالعملية السياسية نفسها تقوم على المشاركة.