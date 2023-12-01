شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: الشعب المصري واع ومقدر لحجم المجهود المبذول من الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر
ووجه "عبد الجواد"، خلال كلمته، في مؤتمر جماهيري حاشد لأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، الشكر لوسائل الإعلام الوطنية لتغطيتها كافة الفعاليات بحيادية كاملة في نقل الصورة للمواطن سواء في حملة المرشح عبد الفتاح السيسي أو باقي المرشحين، موجهًا الشكر كذلك لأمانة محافظة الجيزة بتنظيم هذا المؤتمر لدعم الرئيس.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية إلا أن الشعب المصري واعٍ ومقدر لحجم المجهود المبذول من الرئيس السيسي والانجاازت التي قدمها للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن قرار حزب مستقبل وطن جاء جماعيًا في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فكل محافظة بها انجاز للرئيس ويوم عن يوم بتأكد لنا أن الاختيار صحيح وأن كلمة حبيب المصريين نقل لرأى الشارع في الرئيس الذي بنا بينه وبين شعبه جسر كبير من الخل وكل دورنا كحزب سياسي أن يتحمل كسئوليته في التسهيل للمواطن للتعبير عن رأيه في اختيار رئيس بصناديق الاقتراع.
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