شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح فريد زهران تناشد المصريين بالخارج بمواصلة المشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تقريرها الأول الصادر عن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، حيث أعلنت الحملة متابعة عملية تصويت المصريين في الخارج منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت من خلال العديد من مندوبيها المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم.

وقالت الحملة في تقريرها إنها تلقت صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران، خاصة في الدول التي يتواجد بها مندوبيها في أكثر من ٢٥ دولة.

كما تلقت الحملة عددا من الشكاوى من المصريين بالخارج بسبب بُعد مراكز الاقتراع عن أماكن سكنهم وعملهم مما يتطلب وقتًا ونفقاتٍ لا يستطيع البعض تحملها، وطالبوا بإعادة نظام الاقتراع عن طريق البريد الذي كان معمولًا به في السابق.

وناشدت حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.