عبداللهيان: سمعت من قادة المقاومة ببيروت أن الرد سيكون أشد وأقسى بحال استئناف العدوان الإسرائيلي

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، الى أن "استئناف الكيان الإسرائيلي جرائمه الحربية بحق سكان غزة، دليل آخر على عدم اهتمامه بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام".

ولفت عبد اللهيان، الى أنه "خلال زيارتي الأخيرة لبيروت، سمعت من قادة المقاومة أن الرد سيكون أشد وأقسى في حال استئناف العدوان وسيجعل العدو يندم"، مؤكداً أنه "على الدول الإسلامية بذل المزيد من الجهود لوقف هذه الجرائم".