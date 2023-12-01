جريح من الخيام أُصيب بقنبلة مضيئة أطلقتها القوات الإسرائيلية عند مثلث أبو زينب

سقط جريح من بلدة ​الخيام​، أُصيب بقنبلة مضيئة أطلقتها القوّات الإسرائيليّة من قاذفة قنابل يدويّة "لانشر" عند مثلث أبو زينب: الوزاني- كفركلا- الخيام. ونُقل الشّاب إلى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​، وتلقّى الإسعافات اللّازمة وعاد إلى منزله.

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