"سرايا القدس": قصفنا تل أبيب وأسدود وعسقلان والقدس ومدن العمق الإسرائيلي برشقات صاروخية مكثفة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي قرب جبال الخليل بالضفة الغربية، وفي سديروت بغلاف غزة". بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "قصفنا تل أبيب وأسدود وعسقلان والقدس المحتلة ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة".

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