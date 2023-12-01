كيربي أيَّد قرار إسرائيل باستئناف قصف غزة: القطاع يجب أن يظل أرضاً فلسطينية ولا يمكن تقليص مساحته

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أننا "نؤيد قرار إسرائيل باستئناف القصف على غزة، ونكرر بأن العملية ينبغي أن تأخذ بالاعتبار قيود قانون الحرب بتقليص الضحايا المدنيين".

ولفت كيربي، الى أننا "اعتقادنا أن حماس لا يزال لديها أسرى من النساء بخلاف إعلانها عكس ذلك"، مؤكداً أن "غزة يجب أن تظل أرضاً فلسطينية ولا يمكن تقليص مساحتها".

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف، أن "هناك خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة"، لافتاً الى أن "الخطة مكونة من 3 مستويات وهي تختص بمرحلة ما بعد حماس".

وأوضح ريغيف، أن "مستويات الخطة تشمل تدمير حماس ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف".