البرلمان العربي يستنكر استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة: يجسد عجز المجتمع الدولي في القيام بدوره

أعرب البرلمان العربي، عن إستنكاره "لاستئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل"، معتبراً أن "مشهد يؤكد استخفاف الاحتلال بقواعد القانون الدولي، ويجسد عجز المجتمع الدولي في القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار".

وحذر البرلمان العربي، في بيان له، من أن "استمرار هذا العدوان، من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقفه فورا".

وكانت قد أعربت "منظمة التعاون الإسلامي"، عن إدانتها بشدّة "استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الغاشم على قطاع غزة"، معتبرةً أنّ ذلك "يجسّد جريمة حرب متواصلة تستحقّ المساءلة والعقاب".

وطالبت في بيان، المجتمع الدولي وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، بـ"تحمّل مسؤوليّاته تجاه فرض وقف إطلاق نار، يضع حدًّا لهذه الجرائم الإسرائيليّة المتواصلة، الّتي أدّت إلى سقوط عشرات آلاف الشّهداء والجرحى أغلبيّتهم من النّساء والأطفال؛ في انتهاك صارخ للقانون الدّولي الإنساني".