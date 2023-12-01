اعتبر رئيس تكتّل "بعلبك الهرمل" النّائب حسين الحاج حسن، خلال رعايته حفل تكريم نظّمه اتحاد بلديّات غربي بعلبك بالتّعاون مع "الهيئة الصحية الإسلامية"، للمؤسّسات الغذائيّة المصنّفة ضمن مشروع سلامة الغذاء، أنّ "متابعة هكذا مشاريع، إنّما تصبّ في إطار الصّمود والاستمرار والتّصدّي للمؤامرات الهادفة إلى الإحباط والعزل واليأس".
وأكّد أنّ "هذا المشروع هو لمصلحة صاحب المؤسّسة ولمصلحة المواطن، من هنا أهميّة المتابعة ومواصلة الاهتمام، حتّى ولو لم تتدخّل الهيئة أو الاتحادات، لأنّ في تأمين سلامة الغذاء مصلحة عامّة".
من جهة ثانية، رأى الحاج حسن أنّ "النّصر سيكون حليف المقاومين والصّامدين في غزة، الّذين لم يعطوا العدو أيّ بارقة أمل بأن يخرج من غزة منتصرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: تأمين سلامة الغذاء فيه مصلحة عامة والنصر سيكون حليف المقاومين في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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