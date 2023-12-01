زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا زيد ضاهر، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في فلسطين بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاقتحامات اليومية لمخيمات ومدن الضفة الغربية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من مآسي جراء الاعتداءات اليومية.
وحيا المجتمعون، "المقاومة الفلسطينية الشريفة التي سطرت البطولات بتضحيات أبنائها البواسل"، مستنكرين "الصمت الدولي والتواطؤ والتخاذل العربي".
وأكدوا على "وقوف لبنان بشعبه ومقاومته إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة ودعمهما بكل أشكال الدعم"، وداعين جميع الشرائح والجهات "لتحمل المسؤولية تجاه هذا الشعب المظلوم".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "حزب الله" زار المفتي سوسان في صيدا: لتحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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