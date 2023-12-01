نائبة أميركية: أوكرانيا ليست من بين القضايا الخمس الأولى التي يوليها الأميركيون أهمية

كشفت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي كريسي هولاهان، أن "دعم أوكرانيا ليس من بين القضايا الخمس الأولى التي تهم المواطنين الأميركيين".
وأوضحت هولاهان، في ندوة في معهد هدسون حول الوضع في أوكرانيا، أنني "أود أن أقول إن هذه ليست بالضرورة واحدة من أهم أربع أو خمس قضايا يهتم بها المجتمع الأميركي أكثر من غيرها"، لافتةً الى أنهم "يهتمون بالتعليم، والصحة العقلية، والتضخم، والتوظيف، والاقتصاد بشكل عام، والجريمة والحدود الجنوبية، وقضايا من هذا النوع".
وأكدت أن "الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس في المرحلة الحالية يصرون على الاستمرار في تقديم المساعدة لكييف بنسبة ثلاثة لصالح مقابل واحد تقريبا ضد".
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