رئيس تركيا التقى نظيره الإماراتي: نسعى لضمان وقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات لأهالي غزة

أعلنت دائرة الاتصال التّابعة للرئاسة التركية، أنّ الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ التقى نظيره ​الإمارات​ي ​محمد بن زايد آل نهيان​، في مدينة دبي، على هامش القمّة العالميّة للعمل المناخي، الّتي تنظَّم في إطار المؤتمر الثّامن والعشرين للأطراف المشاركة في اتفاقيّة الأمم المتّحدة الإطاريّة المتعلّقة بتغيّر المناخ (كوب 28)، "وبحثا بالعلاقات الثّنائيّة، واستئناف الهجمات ال​إسرائيل​يّة على ​غزة​، وخطوات ​تركيا​ من أجل إيصال المساعدات الإنسانيّة والسّلام بالمنطقة".

وأكّد أردوغان، "بذله أقصى ما بوسعه لوقف المجازر الإسرائيليّة في غزة"، مشدّدًا على ضرورة أن "يتحرّك ​العالم الإسلامي​ بشكل موحّد لإيقاف إسرائيل". وأشار إلى أنّ "استئناف الاشتباكات مجدّدًا أمر سلبي جدًّا"، لافتًا إلى سعي تركيا "لضمان وقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات الإنسانيّة لأهالي غزة". وركّز على أنّ تركيا "ستعزّز التّعاون مع الإمارات في مجالات الصّناعات الدّفاعيّة والطّاقة وتكنولوجيا الفضاء".