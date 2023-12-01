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ضبط كمية كبيرة من المخدرات جنوبي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعملية استخبارية دقيقة ضمن سلسلة العمليات الاستباقية في دك اوكار المتاجرين بالمخدرات، قامت المديرية العامة لشؤون المخدرات بالتنسيق مع الجهات الامنية والقوات الماسكة للارض ضبطت 16 كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة، في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد".

وأضاف انه "سيتم الاعلان عن تفاصيل العملية حال انتهاء التحقيقات الخاصة ".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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