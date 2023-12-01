انت الان تتابع خبر ضبط كمية كبيرة من المخدرات جنوبي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعملية استخبارية دقيقة ضمن سلسلة العمليات الاستباقية في دك اوكار المتاجرين بالمخدرات، قامت المديرية العامة لشؤون المخدرات بالتنسيق مع الجهات الامنية والقوات الماسكة للارض ضبطت 16 كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة، في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد".



وأضاف انه "سيتم الاعلان عن تفاصيل العملية حال انتهاء التحقيقات الخاصة ".

