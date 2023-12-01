انت الان تتابع خبر تركيا تقصف مواقع لحزب العمال شمالي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان إن "الأهداف التي أصابتها الضربات شملت كهوفاً وملاجئ ومنشآت تخزين يعتقد أن مسلحين كانوا موجودين فيها".

وأضافت أن "الضربات استهدفت مناطق هاكورك وقنديل ومتينا شمالي العراق".

وشدّد البيان على أن "الجيش التركي سيواصل جهوده في مكافحة مقاتلين حزب العمال الكردستاني "من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين".



وأكد أن القوات التركية "اتخذت خلال الغارات "كافة التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة".