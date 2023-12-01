شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد أهمية تنفيذ مخرجات COP27 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الالتزامات التي من شأنها ضمان مناخ متوازن يوافق بين موارد الدول ومسؤوليتها.

وشدد على ضرورة تنفيذ المخرجات التي وافق عليها قادة العالم في قمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ في مصر.

صفر انبعاثات

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، المُنعقد تحت شعار "القمة العالمية للعمل المناخي" في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد أبو الغيط، بأهداف القمة التي تسعى لتسريع وتيرة تنفيذ خطط الانتقال إلى بيئة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050 دون التأثير على مسيرة تحقيق أجندة التنمية المستدامة، وحق الدول النامية في القضاء على الفقر وتنفيذ خططها التنموية.