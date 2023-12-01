البديوي يؤكد أن دول المجلس تتواءم مع مخرجات مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول المجلس تتواءم مع مخرجات مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.

وقال البديوي خلال مشاركته في مؤتمر القمة العالمية للعمل المناخي COP28 اليوم في مدينة أكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إن دول مجلس التعاون ومن خلال استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر, فأنها تؤكد عزمها لمواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيير المناخ, ووضع الإستراتيجيات اللازمة للدفع بالعمل المناخي، وتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حول هذه القضايا المناخية.

وأوضح أن تنظيم مؤتمر القمة العالمية للعمل المناخي COP28، في دولة الإمارات العربية المتحدة هو انعكاس لمكانتها العالمية ودورها الريادي تجاه إيجاد الحلول للتحديات المناخية وعرض العديد من المبادرات التي تعمل من أجل الحفاظ على المناخ.

وأبان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مشاركة الأمانة العامة للمجلس بجناح في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ (COP28)، بهدف إبراز خطط وجهود دول مجلس التعاون لتحقيق الحياد من الكربون ومواقفها من قضايا تغير المناخ.