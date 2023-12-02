بعد تراجع الدولار.. الشُعبة تكشف مفاجأة عن أسعار الأجهزة الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، إن ارتفاع سعر صرف الدولار بقيمة جنيه أو اتنين يتسبب في رفع أسعار الأجهزة بنسبة 10%.

وأشار "سدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: ليا 40 سنة في المهنة دي ومشفتش اللي بيحصل ده قبل كده.. الوضع مش طبيعي"، لافتًا إلى أنه بعد انخفاض سعر الدولار لم تتخفض أسعار الأجهزة، معلقا: "مفيش انخفاض كله زيادات زيادات".

وأضاف أن ما يحدث يضيع هوية الجنيه المصري، وهناك شركات تطلب من التجار دفع ثمن السلعة بالدولار، معلقا: "رفضنا طلب الشركات وقولنا زي ما نشتري بالدولار منكم، خلونا نبيع بالدولار، وهذا لن يحدث".

وحذر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، من العروض على الأجهزة الكهربائية، قائلا: "عروض وهمية هما بيعلوا الأسعار عشان يعملوا عروض على أول السنة".