"الجيزة" تنظم فعاليات حملة "لا للتنمر" بالمدارس.. وتؤكد: أسباب العنف عدم وجود التسامح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

واصلت محافظة الجيزة، تحت عنوان "لا للتنمر"، تنظيم فعاليات توعية طلاب المدارس، بأضرار التنمر والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها، من خلال المرور علي المدارس بلجان توعوية وتثقيفية، تضم مختصين من مديريتي التربية والتعليم والأوقاف ووحدات الأمومة والطفولة والسكان بالوحدات المحلية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن تلك الفعاليات تأتي ضمن الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ومن محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان؛ بهدف تعزيز الشعور بالانتماء.

ووجه راشد، بضرورة تكثيف حملات التوعية لجميع فئات الطلاب؛ حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الهدف من الحملة؛ ترقية السلوك الإنساني للتلاميذ والطلاب بالمراحل التعليمية؛ لخطورة مشكلة التنمر وآثارها النفسية والمجتمعية الخطيرة.

وأشار المحافظ، إلى تنظيم عدد من المحاضرات من جانب المختصين؛ لشرح مفهوم التنمر وأسبابه ومكافحته؛ للقضاء على تلك المشكلة بشكل نهائي.

واستعرض القائمين علي المحاضرة، في كلمتهم، أهمية التسامح مع النفس قبل تقبل الآخرين، حتى يكون هناك استقرار نفسي ووجداني، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قال للرسول: «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك»، وكان الرسول يردد دائما: «اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون»، وأن أحد أسباب العنف في مجتمعنا هي عدم وجود التسامح فيما بيننا.

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